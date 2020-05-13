دعوى قضائية لوقف إسناد حق انتفاع استاد شبين الكوم لشركة استادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

تقدم المحامي علي أيوب وكيلا عن مجموعة من أهالي شبين الكوم، بدعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة فيما تضمنه من إسناد حق الإنتفاع والإدارة والاستثمار لإستاد شبين الكوم الرياضي بمحافظة المنوفية لشركة استادات.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم ٤١١٢٨ لسنة ٧٤ قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة.

طالبت الدعوى بصدور حكم يؤيد وقف قرار وزير الشباب والرياضة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها؛ تنفيذ أحكام الرؤية الصادرة من محاكم الأسرة ومحل تنفيذها داخل الإستاد الرياضي، مع وقف نشاط سلسلة نوادي سيتي كلوب الغير مرخص وفقاً للقانون _ وفق الدعوى_ مع وقف إسناد حق الإنتفاع والإدارة والإستثمار لإستادات الجمهورية لشركة أستادات مع ما يترتب على ذلك من آثار مع التعويض.