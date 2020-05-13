جامعة متخصصة في البحوث الصحية تكشف عن الدولة العربية الاقل تضررا بكورونا… التفاصيل

نشرت اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020 احدى اكبر الجامعات الامريكية المتخصصة في البحوث الصحية وهي جامعة "جونز هوبكنز"، أن موريتانيا هي البلد العربي الوحيد الذي لم تسجل فيه إصابات بفيروس كورونا خلال شهر أفريل الفارط، إلى جانب عدد قليل من دول العالم.

وسجلت موريتانيا حتى الآن 8 إصابات بكورونا، تماثلت 6 منها للشفاء وتوفي مصاب واحد، فيما تخضع آخر حالة تم تسجيلها للمراقبة الطبية، وهي لمواطنة موريتانية تقيم بالعاصمة نواكشوط، وتم الكشف عنها في الـ29 من مارس الماضي.

وحسب الجامعة الامريكية، باتت موريتانيا الدولة العربية التي سجل فيها العدد الأقل من إصابات بالفيروس، بدلا من جزر القمر، التي سبق وصنفتها الجامعة البلد العربي الأقل بعدد الإصابات وذلك بعد تسجيلها 10 إصابات في أفريل ليبلغ إجمالي الإصابات حتى اليوم 11 حالة، من ضمنها حالة وفاة.

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وأظهرت الجامعة أن جميع البلدان العربية، باستثناء موريتانيا، سجلت إصابات بالفيروس خلال الشهر المنقضي، لكن وضع الدول العربية يتفاوت اذ تصنف دول منطقة الخليج كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بالمقارنة مع دول المغرب العربي، وغيرها من البلدان العربية.

وبلغت نسبة الإصابات في الدول العربية نحو 2% من العدد الإجمالي في العالم، فيما بلغ عدد الوفيات في المنطقة العربية 1594 حالة.

هذا و تعتبر جامعة جونز هوبكينز التي تأسست نهاية القرن التاسع عشر، جامعة خاصة بحثية ذات صيت دولي، مقرها في بالتيمور بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة. و سميت بهذا الاسم نسبة إلى جونز هوبكينز عندما ترك في وصيته 7.000.000 دولار للجامعة ومستشفى جونز هوبكينز أيضا كتبرع خيري، وفي ذلك الوقت كان هذا المبلغ هو أكبر وصية تترك للأعمال الخيرية في تاريخ الولايات المتحدة. كما تعد الجامعة من أوائل الجامعات في التصنيف العالمي لجودة التعليم وحصلت الجامعة على الاعتراف الدولي منذ نشأتها وتعتبر أحد أهم منابر العلم في العالم. و لها مقرات في العديد من المواقع في الولايات المتحدة في ماريلاند وواشنطن ولديها مراكز أيضا في دول مثل إيطاليا والصين وسنغافورا وهي تحتل المرتبة الأعلى بين هذه الجامعات في العالم طوال تاريخها.