أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري حرص المجلس على العلاقات مع تونس.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء قال "نحن حريصون جدا على العلاقات مع تونس نظرا لما بين الشعبين من روابط إجتماعية وثيقة فضلاً عن المواقف التونسية المشرفة مع الشعب الليبي".
وأضاف "بالنسبة للطائرة التركية التي هبطت في تونس طلبنا رسميا توضيحا من وزارة الخارجية التونسية من أجل تقييم الأوضاع"، مشيرا إلى أنهم يقدرون التفاعل الإيجابي من الرأي العام والنخب السياسية في تونس الرافضين لأي تورط لبلادهم مع الحكومة التركية التي لا يهمها إلا تنفيذ أجنداتها في المنطقة.
ولفت العقوري إلى أنه كان مقررا القيام بزيارة برلمانية إلى تونس العام الحالي لمناقشة القضايا المشتركة وتعزيز العلاقات بين البلدين لكنها تأجلت إلى موعد لاحق بسبب الظروف المتعلقة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة بمجلس النواب الليبي: طلبنا توضيحًا من وزارة الخارجيّة التونسيّة بشأن الطائرة التركيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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