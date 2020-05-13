إيطاليا / مؤتمر فيديوي غدًا متابعةً لقمّة برلين عن ليبيا

وكالات – قالت مصادر من وزارة الخارجية الإيطالية إنه من المقرر أن ينعقد غدا مؤتمر بالفيديو، يأتي تبعا لمؤتمر برلين حول ليبيا.
وذكرت مصادر من مقر الوزارة، قصر "فارنيزينا" أن "الملف الليبي لا يزال موضوعا ذا أولوية" بالنسبة إلى إيطاليا.
وكان وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو لدى لقائه بمقر الوزارة في روما (قصر فارنيزينا) وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا في فيفري الماضي، قد أكد "إلتزام إيطاليا الأقصى بحل سياسي للأزمة الليبية، بدءا بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين".
وقال دي مايو "نكرر دعوتنا إلى إحترام الهدنة وإلى إلتزام الأطراف بالمسار السياسي الذي وضِع في برلين"، معلنا مشاركة بلاده في الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين في مدينة ميونيخ، وكذلك إستعداد إيطاليا "للقيام بدورها وإستضافة الاجتماع التالي على المستوى الفني".
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