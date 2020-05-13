فرنسا ترد على انتقادات الصين بشأن عقد تسلح مع تايوان

دعت الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، الصين إلى التركيز على المكافحة الجماعية لفيروس كورونا، بدلا من خوض جدال قديم، ردا على انتقادات صينية بشأن صفقة أسلحة فرنسية - تايوانية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية خلال تحذير وجهته بكين إلى باريس حول بيع معدات عسكرية فرنسية إلى تايوان، إنه "في مواجهة أزمة كوفيد-19، يجب أن يتركز كل اهتمامنا وجهودنا على مكافحة الوباء".

يأتي ذلك، بعدما حضت الصين فرنسا أمس

الثلاثاء على إلغاء عقد تسلح مع تايوان، مشيرة الى أن مثل هذه الصفقة مع الجزيرة التي تطالب بكين بالسيادة عليها وتديرها حكومة معارضة لها، قد "تسيء إلى العلاقات الصينية الفرنسية".

وتتناول الصفقة بيع تجهيزات لفرقاطات فرنسية بيعت إلى سلاح البحرية التايواني في التسعينات وتسببت بأزمة دبلوماسية حينها بين فرنسا والصين.

وقال مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية،

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إن وزارة الدفاع التايوانية وقعت عقدا لتحديث منظومة الإطلاق المموه "ديغيه" التي زودت بها فرقاطاتها الست، وهذه المنظومة تستخدم لتجنب أي ضربة من صاروخ معاد.

وقالت وسائل إعلام تايوانية، إن قيمة الصفقة تزيد على 26,8 مليون دولار،

وأوضحت أن عملية الشراء ستتم من الشركة الفرنسية "دي سي أي-ديسكو"، الوحدة التابعة لمجلس الدفاع الدولي.

يأتي ذلك، فيما كانت فرنسا استدعت السفير الصيني في باريس منذ قرابة شهر بسبب تصريحات مرتبطة بفيروس كورونا، رغم رغبة متبادلة من الطرفين بتخفيف التصعيد عند وقوع أي حادث وفي وقت تحتاج فيه فرنسا الصين لإمدادها بالكمامات الواقية.