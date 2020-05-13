لبنان تعلق صلاة الجمعة فى المساجد مجددًا خشية تفشى فيروس كورونا

أعادت السلطات اللبنانية تعليق صلاة الجمعة فى المساجد، فى ضوء تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد، وذكرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية فى لبنان – فى بيان لها اليوم – أن تعليق صلاة الجمعة لهذا الأسبوع يأتى بناء على المعطيات التى استجدت خلال الأيام الماضية بتفشى فيروس كورونا.

ودعت مديرية الأوقاف خطباء المساجد إلى الدعاء لله (عز وجل) بعد صلاة العصر من يوم غد الخميس في كل مساجد لبنان "لرفع الوباء والبلاء الذي حل بالعالم بسبب جائحة كورونا" وذلك في ضوء مبادرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية للتخلص من وباء كورونا.

وكانت السلطات اللبنانية قد أصدرت

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قبل أسبوع قرارا بالسماح بفتح المساجد والكنائس بصورة جزئية في عموم البلاد، بحيث تقتصر على أداء صلاة الجمعة وقداس الأحد فقط، وألا يتعدى الحضور نسبة 30% من القدرة الاستيعابية لكل مسجد أو كنيسة، بعدما تبين انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة.

غير أن وتيرة الإصابات بالفيروس تصاعدت في غضون الأيام القليلة الماضية، على نحو اضطرت معه الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرار بالإغلاق الكامل للبلاد لمدة 4 أيام متتالية، تبدأ من اليوم وحتى صباح الإثنين، في محاولة لاحتواء وباء كورونا وتدارك انزلاق لبنان إلى مرحلة التفشي المجتمعي.

من جهته أعلن جهاز قوى

الأمن الداخلى فى لبنان (الشرطة) أنه سيتشدد فى تنفيذ التدابير الخاصة بقرار الإغلاق العام للبلاد، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقرار ابتداء من مساء اليوم الأربعاء، في إطار خطة الدولة اللبنانية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذكرت قوى الأمن الداخلي - في بيان لها اليوم - أن التدابير المشددة التي ستتخذها ستبدأ اعتبارا من السابعة من مساء اليوم وحتى فجر الإثنين المقبل، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر أمس بإغلاق لبنان بالكامل وبناء على التعليمات التنفيذية الصادرة من وزير الداخلية بهذا الشأن.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى بقوى الأمن الداخلى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الإجراءات التي سيتخذها الجهاز ستنطوي على تكثيف الدوريات المتحركة في عموم الأراضي اللبنانية، ووضع حواجز (كمائن) ثابتة في عدد من المناطق، للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بمواقيت منع التجول في الشوارع وكذلك منع التجمعات خلال الفترات التي يسُمح فيها بالتحرك.