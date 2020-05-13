تركيا.. العجز التجاري يصل لـ4.9 مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 04:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 04:18 مساءً - مشاركة

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وتوقفت غالبية التجارة التركية مع شركائها الرئيسيين في أوروبا والشرق الأوسط بعدما بدأ فيروس كورونا ينتشر في هذه البلدان مما أدى لانخفاض الصادرات في مارس 17.8 بالمئة.

وعلى نحو منفصل، تضررت السياحة أيضا بفعل الجائحة مما أدى لانخفاض الدخل من القطاع الذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة في تركيا.

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وسجل نزوح أموال المحافظ في مارس 5.5 مليار دولار مما ساهم في العجز الذي سجل 120 مليون دولار في مارس 2019.

وعلى الرغم من الزيادة في مارس، فإن المشاركين في استطلاع أجرته رويترز خفضوا توقعاتهم للعجز بنهاية العام ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط في العالم وكذلك التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا.

وكان متوسط توقعات العجز بحلول نهاية العام في أحدث استطلاع أجرته رويترز 7.1 مليار دولار.