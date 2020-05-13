احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وتوقفت غالبية التجارة التركية مع شركائها الرئيسيين في أوروبا والشرق الأوسط بعدما بدأ فيروس كورونا ينتشر في هذه البلدان مما أدى لانخفاض الصادرات في مارس 17.8 بالمئة.
وعلى نحو منفصل، تضررت السياحة أيضا بفعل الجائحة مما أدى لانخفاض الدخل من القطاع الذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة في تركيا.
وسجل نزوح أموال المحافظ في مارس 5.5 مليار دولار مما ساهم في العجز الذي سجل 120 مليون دولار في مارس 2019.
وعلى الرغم من الزيادة في مارس، فإن المشاركين في استطلاع أجرته رويترز خفضوا توقعاتهم للعجز بنهاية العام ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط في العالم وكذلك التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا.
وكان متوسط توقعات العجز بحلول نهاية العام في أحدث استطلاع أجرته رويترز 7.1 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا.. العجز التجاري يصل لـ4.9 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.