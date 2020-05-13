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مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 04:18 مساءً - مشاركة

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وعرفت الوزارة الفتى باسم زيد فضل قيسية، وقالت إنه قتل “برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار”.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن “من بين المصابين هناك إصابة في الصدر وأخرى في البطن والبقية في الأطراف السفلية”.

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وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “اندلعت الليلة الماضية أعمال شغب عنيفة خلال اعتقال مطلوبين في مخيم الفوار قرب الخليل، حيث ألقى مخربون زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ضد القوات. القوات ردت باستخدام وسائل تفريق المظاهرات وبرصاص حي”.

وأضاف في تغريدة على “توتير”: “نتيجة أعمال الشغب، أصيب جندي بجروح طفيفة كما وردت تقارير عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر”.

وقال سكان من مخيم الفوار إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم الواقع جنوب مدينة الخليل في ساعة مبكرة من الأربعاء، حيث حدثت مواجهات مع شبان المخيم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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