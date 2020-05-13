كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "فرانس برس": أكثر من 160 ألف وفاة بكورونا في أوروبا حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفات وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، بأن عدد وفيات فيروس كورونا في أوروبا بلغ أكثر من 160 ألف حالة حتى الآن.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من أن أوروبا "لا تزال في قبضة هذا الوباء"، حيث قال المدير الإقليمي الدكتور هانز كلوجر: "تمثل المنطقة الأوروبية اليوم 46٪ من الحالات، و63٪ من الوفيات على مستوى العالم".

على الرغم من أن أوروبا ترى أدلة على "استقرار أو انخفاض" في الحالات الجديدة منذ إدخال تدابير التباعد الاجتماعي، حذرت منظمة الصحة العالمية من الرضا عن النفس.

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وقالت: "هذا الفيروس لا يرحم. يجب أن نظل متيقظين ومثابرين وأن نكون صبورين ومستعدين لزيادة الإجراءات عند الحاجة ".

زادت الحالات التراكمية لـ Covid-19 بنسبة 15 ٪ خلال الأيام السبعة الماضية، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 17 ٪ خلال نفس الفترة.

قال الدكتور كلوجر: "إن الوضع في جميع أنحاء منطقتنا ليس متجانسًا. كل بلد يرسم طريقه إلى الوضع الطبيعي الجديد.

يصادف اليوم مرور ثلاثة أشهر على إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس انتشار الفيروس التاجي كحالة صحية طارئة.