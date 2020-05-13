عاجل.. أمزازي يكشف عن موعد استئناف الدراسة حضوريا بالجامعات ومراكز التكوين المهني

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء، عن تاريخ استئناف طلبة التعليم العالي والتكوين المهني الدارسة حضوريا. وقال أمزازي إن طلبة الجامعات ومؤسسات التكوين سيلتحقون بالجامعات شهر شتنبر المقبل، “مثلهم مثل باقي التلاميذ بالتعليم الأساسي”، موضحا أن تاريخ موعد الامتحانات سيتم الإعلان عنه قريبا. وأضاف أمزازي، في مداخلة له خلال اجتماع لجنة التعليم باليوم الأربعاء، بمجلس النواب، إن الدراسة بالجامعات وكذا بمؤسسات التكوين المهني ستستأنف حضرويا شتنبر المقبل.



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