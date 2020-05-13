إسبانيا.. عدد وفيات كورونا في ارتفاع بلغ 27 ألفا و104 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الوفيات، الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا ارتفع بـ 184 حالة وفاة جديدة، في ظرف 24 ساعة، ما رفع عدد حالات الوفيات، منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 27 ألفا و104 وفيات.

وبلغ عدد إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إسبانيا 228 ألفا و691 حالة إصابة، بعد تسجيل 439 حالة إصابة في ظرف 24 ساعة الأخيرة.

أما عدد المصابين بالوباء، بحسب وزارة الصحة الإسبانية، الذين تماثلوا للشفاء التام، فبلغ 140 ألفا و823 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في البلاد بعد زيادة 1843 حالة تعافي في ظرف 24 ساعة.

يذكر أن إسبانيا دخلت منذ 14 أبريل الماضي شهرها الثاني من الحجر الصحي الشامل، الذي سيستمر بعد أن تقرر تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي إلى غاية 24 ماي الجاري.

كما انتقلت 11 من الجهات، التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي، ابتداء من أول أمس الاثنين، إلى المرحلة الأولى من مخطط رفع العزل التام، والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فيما تم استبعاد جهة مدريد، الأكثر تضررا في البلاد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، من الانتقال إلى هذه المرحلة.