فارس كرم يعلن زواجه

أكد الفنان اللبناني فارس كرم، لأول مرة، خبر زواجه، موضحا حقيقة الأخبار، التي راجت عن الموضوع، قبل مدة، وكان ملتزما بالصمت حيالها.

وأكد فارس كرم خبر زواجه، في لقاء مع برنامج “إيتي بالعربي”، في حلقة بثت، أخيرا، وقال عن ذلك: “لأول مرة سأتحدث عن هذا الموضوع، وهي آخر مرة، لقد تزوجت ونقطة على السطر”.

وأضاف الفنان اللبناني أنه تحدث عن الأمر ليوقف الحديث عن حقيقته من عدمها، موضحا أنه تزوج، قبل الفترة، التي تسربت فيها الأخبار، وأصبح حديث الجمهور المهتم.

وكانت تقارير صحفية لبنانية قد تحدثت، سابقا، عن زواج فارس كرم، وإقامته حفل زفاف سري أحياه الفنان اللبناني وائل كفوري، لكن إدارة أعماله نفت ذلك.