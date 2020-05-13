نشرة خاصة.. رياح قوية وزخات رعدية غدا الخميس

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عددا من مناطق المملكة من المرتقب أن تعرف يومي الأربعاء والخميس رياحا أحيانا قوية وزخات رعدية محليا قوية.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن رياحا أحيانا قوية (من 75 إلى 90 كلم/س) ستهم عمالات وأقاليم أزيلال، وآسفي، وإفران، والجديدة، والحاجب، والحوز، والخميسات، والدار البيضاء، والرباط، والصويرة، والمحمدية، والنواصر، واليوسفية، وبرشيد، وبنسليمان، وبني ملال، وبولمان، وتازة، وتاوريرت، وتاونات، وتمارة، والصخيرات، وجرادة، وخريبكة، والرحامنة، وسطات، وسلا، وسيدي بنور، وشيشاوة، وصفرو، وغرسيف، وفاس، والفقيه بن صالح، وقلعة السراغنة، ومديونة، ومراكش، ومكناس، ومولاي يعقوب، ووجدة آنجاد، وفكيك، وميدلت، وورزازات، وذلك اليوم الأربعاء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى منتصف الليل.

كما ينتظر هبوب رياح نسبيا قوية (من 60 إلى 70 كلم/س) خلال نفس الفترة في أقاليم الرشيدية، وتارودانت، وتزنيت، وتنغير، وخنيفرة، وزاكورة، وسيدي سليمان، وشفشاون، وطاطا، وكلميم، ووزازن. وينتظر أيضا هبوب رياح نسبيا قوية اليوم الخميس في السهول الشمالية والوسطى، والمرتفعات، والجنوب الشرقي، وقد تتعدى سرعتها 70 كلم/س في منطقة الرحامنة وتانسيفت. وأضافت المديرية أن زخات رعدية محليا قوية، ستكون مصحوبة برياح قوية وأحيانا بحبات البر د، ستهم عمالات وأقاليم أزيلال، وإفران، والحوز، والناظور، وبركان، وبني ملال، وتازة، وبولمان، وتاوريرت، وخنيفرة، والدريوش، وصفرو، وغرسيف، ووجدة آنجاد، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة بعد الزوال إلى يوم غد الخميس على الساعة السادسة صباحا. ويتوقع نزول بعض العواصف المعتدلة هذا الزوال والمساء في كل من الجديدة وآسفي والرباط وسلا وفاس والحاجب والخميسات.