شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحصد أرواح المواطنين بصنعاء وسط إصرار حوثي على التكتم والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 مايو 2020 يواصل فيروس كورونا حصد اليمنيين في صنعاء وسط إصرار حوثي على جريمة التكتم.

Advertisements وذكرت مصادر طبية متعددة وبيانات رسمية من وزارة الصحة بصنعاء وفاة سبعة عشر شخصاً وإصابة العشرات. وبحسب المصادر، فإن المصابين، ١٥ امرأة، ٢٤ طفلا، ٦١ رجلا.

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