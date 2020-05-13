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مقتل شاب من المارة برصاص مسلحين وسط مدينة إب اليمنية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 13 مايو 2020

قتل شاب من المارة برصاص مسلحين بمدينة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

 

وقالت مصادر محلية إن شابا يعمل سائق لدراجة نارية قتل أثناء اشتباكات اندلعت بين مسلحين وسط مدينة إب.

 

وأضافت المصادر أن شاب يدعى "فواز حميد" قتل بعد تعرضه لإطلاق نار في منطقة "القلب" و "البطن" بشارع الأوقاف وسط مدينة إب.

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وبحسب المصادر فإن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين من حارتي "المغيرة" و "المركزي القديم" في شارع الأوقاف بمديرية المشنة، ليسقط الشاب قتيلا حيث كان مارا في الطريق وليس له علاقة بتبادل إطلاق النار.

 

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل ثلاثة مواطنين بحوادث متفرقة بمحافظة إب.

 

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

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