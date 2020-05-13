شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل دفن جثث أشخاص توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في إب اليمنية والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 مايو 2020 تتواصل عمليات دفن جثث لأشخاص توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في محافظة إب، وسط اليمن.

وأفاد شهود عيان، دفن جثث لأشخاص توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، في مقبرة جرافة بجوار سوق الفحم بمدينة إب. Advertisements ويأتي هذا بالتزامن مع دفن جثث أخرى في مقبرة الغفران وسط مدينة إب. كما يأتي في ظل قطع عدد من الشوارع والأحياء واقفال مداخل المقابر.

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