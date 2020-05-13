مصاب بفيروس كورونا يهرب من أحد مراكز تعز الصحية 

الأربعاء 13 مايو 2020

تمكن مصاب بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز، من الهرب من أحد المراكز الصحية.



وأفاد الدكتور عبدالغني المسني مدير مركز شفاك في بلاغ صحفي، هروب حالة كرونا مؤكدة.

وقال "تمكن أحد مرضى كرونا من الهروب من مركز شفاك مستعينا بمسلحين من خارج المستشفى".

وبين أن الحراسة التي كانت محدودة لم تستطيع منعه من الهروب بسبب المسلحين

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وقد قمنا بمركز شفاك بتحرير بلاغ رسمي لترصد الوبائي في نفس اللحظة و الذي يتوجب عليه اتخاذ اجراءات ضبطه مستعين بالجهات الامنية".

وأكد مركز شفاك أن عمله مهني يقتصر على علاج الحالات وان مسؤولية المريض خارج حدود المركز سواء قبل أن يصل أو أن هرب لأي سبب أو حتى منعه من الهروب بحالة وجود قوة ظاهره تشكل خطر على طاقمنا الطبي

هي واجب يقع على عاتق الجهات الامنيه والترصد الوبائي.

وعبر مدير المركز عن استغرابه قائلا أن تمر أكثر من أثناء عشر ساعه دون رد ولم تخبرنا بما أتخذت من اجراءات وبسبب هذه التصرفات وجدنا أنفسنا مضطرين لتصريح لاخلاء مسؤليتنا عن أي اضرار تقع على المريض أو أهله أو المجتمع.