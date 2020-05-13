انت الان تتابع ميركل تقول إن لديها "أدلة دامغة" على محاولة قرصنة روسية استهدفتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء أن لديها "أدلة دامغة" على محاولات روسية لقرصنتها، معبرة عن استيائها من محاولات التجسس المتكررة. وقالت للبرلمان "بصراحة، يمكنني القول إن هذا يؤلمني. في كل مرة، أحاول أن ابني علاقة أفضل مع روسيا، وفي الجانب الآخر، هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية تقوم بمثل هذه الأعمال".

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