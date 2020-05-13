كهنة أبرشية جبيل المارونية: الإحتفال بالقداس الإلهي دون مشاركة مؤمنين

أعلن راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ في تعميم وجهه الى كهنة الابرشية وابنائها، "الالتزام باحتفال القداس الإلهي من الخميس 14 أيار 2020 إلى الأحد 17 منه، من دون مشاركة المؤمنين. وتنقل كالعادة الاحتفالات والقداديس عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، وذلك تجاوبا مع قرار ​مجلس الوزراء​ الاخير".

وأشار راعي الأبرشية المطران عون إلى "ان الابرشية سوف تتابع الالتزام بالقرارات الرسمية الصادرة عن الوزارات المختصة".