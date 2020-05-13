كهنة أبرشية جبيل المارونية: الإحتفال بالقداس الإلهي دون مشاركة مؤمنين

أعلن راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون في تعميم وجهه الى كهنة الابرشية وابنائها، "الالتزام باحتفال القداس الإلهي من الخميس 14 أيار 2020 إلى الأحد 17 منه، من دون مشاركة المؤمنين. وتنقل كالعادة الاحتفالات والقداديس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تجاوبا مع قرار مجلس الوزراء الاخير".
وأشار راعي الأبرشية المطران عون إلى "ان الابرشية سوف تتابع الالتزام بالقرارات الرسمية الصادرة عن الوزارات المختصة".
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