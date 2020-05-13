المشرفيه عرض الأوضاع مع فوشيه والتقى الاتحاد الوطني للاعاقة وUNDP

استقبل وزير الشؤون الإجتماعية ​رمزي مشرفية​ بمكتبه في الوزارة، السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​، وبحث معه في الأوضاع العامة وسبل الدعم الذي تسعى ​فرنسا​ لتأمينه إلى ​لبنان​.

والتقى الوزير المشرفيه وفدا من ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ "UNDP" برئاسة مديرته في لبنان سيلين ميرود، حيث يجري العمل على تفعيل المكننة في الوزارة من خلال المعاملات الالكترونية لتسريع المعاملات الادارية وتخفيف الاعباء على المواطنين.

وعرض المشرفيه مع وفد من الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة والذي يضم المؤسسات والجمعيات التي تعنى برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتعليمهم، أوضاع هذه الفئة الضعيفة في المجتمع. وقدم الوفد للوزير ورقة تتضمن البنود المتعلقة بمطالب هذه المؤسسات والجمعيات في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة الصعبة. بدوره أكد المشرفيه للوفد أن "الجمعيات وجدت في الأساس بسبب تقصير الدولة وللقيام بدورها حين تتقاعس هي عنه، والدور اكثر من مهم لكم وأنتم شركاء مع ​وزارة الشؤون الإجتماعية​". وقال: "لا يمكن الاّ التضامن معكم من اجل بناء مجتمع أفضل وتخريج جيل جديد للاستفادة منه في المجتمع".