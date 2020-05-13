موظفو تلفزيون لبنان خضعوا لفحص pcr بمبادرة من وزيرة الاعلام

خضع موظفو "تلفزيون لبنان" لفحص الـ pcr، بمبادرة من وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة العامة والشوون الاجتماعية، وقد حضر فريق طبي تابع لوزارة الصحة وأجرى الفحوص تباعا لمن هم اكثر عرضة من غيرهم من الموظفين.
وأشارت عبد الصمد الى أن "تلفزيون لبنان بموظفيه من مراسلين ومصورين وتقنيين عرضة لمخاطر نتيجة تنقلهم"، شاكرة وزير الصحة الذي "ساهم عبر الوزارة في تأمين الفريق والجهاز لإجراء الفحوص"، وآملة أن "يشمل الفحص اكبر عدد ممكن من الموظفين وأن تأتي كل النتائج سلبية".
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