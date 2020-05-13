موظفو تلفزيون لبنان خضعوا لفحص pcr بمبادرة من وزيرة الاعلام

خضع موظفو "​تلفزيون لبنان​" لفحص الـ pcr، بمبادرة من ​وزيرة الاعلام​ الدكتورة ​منال عبد الصمد​ نجد، وبالتنسيق مع وزارتي ​الصحة العامة​ والشوون الاجتماعية، وقد حضر فريق طبي تابع ل​وزارة الصحة​ وأجرى الفحوص تباعا لمن هم اكثر عرضة من غيرهم من الموظفين.

وأشارت عبد الصمد الى أن "تلفزيون لبنان بموظفيه من مراسلين ومصورين وتقنيين عرضة لمخاطر نتيجة تنقلهم"، شاكرة ​وزير الصحة​ الذي "ساهم عبر الوزارة في تأمين الفريق والجهاز لإجراء الفحوص"، وآملة أن "يشمل الفحص اكبر عدد ممكن من الموظفين وأن تأتي كل النتائج سلبية".