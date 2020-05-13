جنبلاط: ايام الماضي الجميلة والتاريخ الناصع لطيران الشرق الاوسط الذي كان ولا يزال فخر لبنان

أكد رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ايام الماضي الجميلة والتاريخ الناصع ل​طيران الشرق الاوسط​ الذي كان ولا يزال فخر ​لبنان​ والذي اجتاز ولا يزال كل العواصف رافعا ارزة لبنان عالياً، و​المطار​ القديم كان أجمل وارحب من الحالي الذي صمم كحصن لا تخرقه ​الشمس​ رزق الله على الDakota والـ 707 و​عين المريسة​".

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