حب الله من بلدة البلونة: أملنا كبير بتطوير صناعتنا الدوائية لتصبح عالمية

زار وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ مصنع "ألفا" للمختبرات والأمصال في ​بلونة​ في إطار متابعته جولته على عدد من مصانع ​الدواء​، وانضم الى الجولة النائب ​نعمة افرام​، وأكد ان "مشاكل الصناعيين كبيرة ولكن الأمل أكبر بتطوير صناعتنا الدوائية نحو العالمية، وهي قادرة على العطاء أكثر، فاللبناني صاحب إرادة ولا نقص لدينا في الطاقات ولا في المعدات والتجهيزات، و​المصانع​ التي نزورها اليوم تعمل وفق معايير عالمية وقدرات بشرية وخبرات عالية تضاهي مثيلاتها العالمية"، متمنياً على "المستثمرين أن يلاحظوا مدى تطور القطاع الصناعي اللبناني ولا سيما قطاع الصناعة الدوائية ولدينا الامكانات لمتابعة هذا المسار".

بدوره شكر افرام للوزير حب الله زيارته وجولته على المصانع، وأكد أن "الصناعيين صمدوا خلال الحرب وذلك يؤكد عناد اللبنانيين الذين يزيدون صلابة امام الصعوبات".