وزارة المالية: نقل موعد فض عروض مناقصة لتلزيم تقديم طوابع مالية لـ19 أيار

أشار المكتب الإعلامي ل​وزارة المالية​ إلى أنه تم تأجيل موعد فض عروض مناقصة لتلزيم تقديم طوابع مالية لـ19 أيار 2020. ولفت في بيان إلى أنه "ولما لم يكن ممكناً إجراء المناقصة في هذا التاريخ بسبب الظروف الاستثنائية (التعبئة العامة) بموجب القرار الصادر عن وزير الداخلية و​البلديات​ رقم 582 تاريخ 13/5/2020، وبعد تأمين مستلزمات ​الوقاية​ بالحد الأدنى المطلوب، تقرر ما يلي: ينقل موعد فض عروض مناقصة تلزيم تقديم طوابع مالية لزوم وزارة المالية، من يوم الإثنين بتاريخ 16/3/2020 الساعة التاسعة والنصف، الى يوم الثلاثاء بتاريخ 19/5/2020 الساعة التاسعة والنصف صباحاً، أو ثاني يوم عمل في حال تمّ تمديد حالة الإقفال المعلنة لمدة أربعة أيام، بموجب قرار السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 582 تاريخ 13/5/2020."

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