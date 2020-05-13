وجه النائب فريد البستاني أثناء كلمة له في جولة لوزير الصحة حمد حسن في دير القمر، الشكر إلى الأهل، معتبرا "أننا لن نستطيع الإستفادة من التجهيزات الطبية إن لم نستطع التجهيز لوجستيا، ونحن سنقوم بتقديمات عينية للمساعدة بهذه الورشة، وهناك مؤسسة تبرعت ب100 ألف دولار وبعض النواب والمسؤولين الذين تبرعو بحوالي 85 ألف دولار، لكننا بحاجة إلى المزيد من الدعم المشكور".
وتمنى البستاني من أمام مبنى مستشفى دير القمر الحكومي أن "يعلن وزير الصحة هذا المستشفى حكومي بشكل رسمي، لأن المنطقة تحتاج إليها بشكل كبير"، وتوجه للوزير حسن قائلا: "الشكر لحضورك وللحكومة ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وجميع الذين عملوا من أجل هذه المستشفى".
كانت هذه تفاصيل خبر البستاني من أمام مستشفى دير القمر:نتمنى إعلان المستشفى حكومي بشكل رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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