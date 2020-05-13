بحث وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجّار في مكتبه، مع وفد من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس، اوضاع قطاع النقل، والمساعدات المالية للسائقين، ازمة الشاحنات، خطة النقل العام والتعرفة، التعديات الحاصلة على القطاع، اعفاء رسم الميكانيك للعام 2020 للسيارات العمومية بناءً لإتفاق مع رئيس الحكومة.
واعتبر نجار ان "قطاع النقل بالنسبة للوزارة هو العمود الفقري وجزء من الامن الغذائي للوطن لتأمينهم كل ما يتعلق بالأمور الحيوية والمنتوجات الغذائية والمحروقات وغيرها، وهم يمثلون البنية التحتية للمواطن في تنقلاته ويحرك الدورة الاقتصادية"، مشيراً الى ان "البحث تناول كل الهواجس والمعاناة التي نعمل سوياً لحلها ونحن يداً واحدة والوزارة شريك كامل ومسؤولة وتمثل القطاع ونقوم ببحث الامور في مجلس الوزراء"، واعداً بـ"مراجعة موضوع المساعدات التي اقرت لهذا القطاع مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية لأن العدالة الاجتماعية تهمنا جميعاً خصوصاً وان هذا القطاع يعتبر جزءً كبيراً من نسيج الوطن".
بدوره اكد طليس ان "مرجعية قطاع النقل هي وزارة الاشغال العامة والنقل متبنياً كل الكلام الذي اعلنه الوزير"، معتبراً ان "الاتفاق الذي تم مع رئيس الحكومة بشأن المساعدات المالية الشهرية للسائقين لم ينفذ حسب الاتفاق علماً انه تم اعتماد الداتا التابعة لوزارة النقل وفيها كل المعايير الصحيحة والدقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر نجّار: قطاع النقل هو العمود الفقري للوزارة وجزء من الامن الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.