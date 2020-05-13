نجّار: قطاع النقل هو العمود الفقري للوزارة وجزء من الامن الغذائي

بحث ​وزير الاشغال​ العامة والنقل ميشال نجّار في مكتبه، مع وفد من اتحادات ونقابات ​قطاع النقل​ البري برئاسة ​بسام طليس​، اوضاع قطاع النقل، والمساعدات المالية للسائقين، ازمة ​الشاحنات​، خطة ​النقل العام​ والتعرفة، التعديات الحاصلة على القطاع، اعفاء رسم ​الميكانيك​ للعام 2020 للسيارات العمومية بناءً لإتفاق مع رئيس الحكومة.

واعتبر نجار ان "قطاع النقل بالنسبة للوزارة هو العمود الفقري وجزء من الامن الغذائي للوطن لتأمينهم كل ما يتعلق بالأمور الحيوية والمنتوجات الغذائية و​المحروقات​ وغيرها، وهم يمثلون البنية التحتية للمواطن في تنقلاته ويحرك ​الدورة​ الاقتصادية"، مشيراً الى ان "البحث تناول كل الهواجس والمعاناة التي نعمل سوياً لحلها ونحن يداً واحدة والوزارة شريك كامل ومسؤولة وتمثل القطاع ونقوم ببحث الامور في ​مجلس الوزراء​"، واعداً بـ"مراجعة موضوع المساعدات التي اقرت لهذا القطاع مع ​رئاسة الحكومة​ و​وزارة الداخلية​ لأن العدالة الاجتماعية تهمنا جميعاً خصوصاً وان هذا القطاع يعتبر جزءً كبيراً من نسيج الوطن".

بدوره اكد طليس ان "مرجعية قطاع النقل هي ​وزارة الاشغال العامة والنقل​ متبنياً كل الكلام الذي اعلنه الوزير"، معتبراً ان "الاتفاق الذي تم مع رئيس الحكومة بشأن المساعدات المالية الشهرية للسائقين لم ينفذ حسب الاتفاق علماً انه تم اعتماد الداتا التابعة لوزارة النقل وفيها كل المعايير الصحيحة والدقيقة".