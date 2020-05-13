أعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​رولا الطبش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بالتوازي مع قرار"الإغلاق التام" يستمر عجز ​حكومة​ "المستقلين"عن المعالجة، وسؤالي الى صاحبات وأصحاب المعالي ماذا تأكلون؟ ومن أين تشترون حاجياتكم حتى نتوجه كلنا الى هناك".

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كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: سؤالي لصاحبات وأصحاب المعالي ماذا تأكلون ومن أين تشترون حاجياتكم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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