شرطة إسرائيل تعتقل 320 متدينا لانتهاكهم قيود كورونا بعيد يهودي

اعتقلت ​الشرطة الإسرائيلية​ 320 متدينا قاموا بأعمال شغب احتجاجا على القيود المفروضة لمكافحة ​كورونا​، بعد منعهم من دخول ضريح حكيم قديم في عيد يهودي لإحياء ذكراه. ومع أن عددا كبيرا من الحاخامين البارزين أيدوا القيود التي فرضتها إسرائيل على التجمع في الأماكن العامة كإجراء وقائي لمنع انتقال عدوى كورونا، إلا أن بعض ​اليهود​ المتشددين أبدوا غضبهم بسبب تعطيل بعض الشعائر الدينية.

وتتركز الاحتفالات بعيد لاغ باعومر، الذي أقيم يوم الثلاثاء، في ضريح الحبر شمعون بار يوحاي، وقالت الشرطة إن العشرات حاولوا هذه المرة دخول الضريح في انتهاك لقيود مكافحة الفيروس، وعندما تصدت لهم الشرطة اندلعت مناوشات مع المئات منهم، شهدت إلقاء مقذوفات على أفراد الشرطة، مما أدى إلى اعتقالات جماعية في صفوفهم.