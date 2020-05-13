الصحة السعودية: 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 1905 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. وفي مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا لفتت الوزارة إلى أنه "تم تسجيل 2365 حالات شفاء من فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن "عدد حالات الشفاء وصلت إلى نحو 40 في المئة من عدد الإصابات، ويبلغ 17622 شخصًا". كما أكدت الوزارة وفاة 9 أشخاص جدد جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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