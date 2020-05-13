الخارجية السورية تعلن تعليمات بشأن إعادة السوريين إلى بلدهم

أعلنت ​وزارة الخارجية السورية​ عن تعليمات بشأن إعادة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة إلى بلدهم، والفئات التي تشملها تلك العملية"، موضحة انها " قررت أن تشمل عملية الإعادة فئات هي السوريين العالقين في الخارج، والذين غادروا البلاد من 1/1/2020 وحتى 1/5/2020، و​الطلاب​ الراغبين بالعودة إلى ​سوريا​ بفعل تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية في الدول الموجودين فيها، والموظفين الموفدين بمهام رسمية والذين لم يتمكنوا من العودة بفعل إغلاق الحدود بين الدول".

ولفتت الخارجية الى ان "عملية الإعادة تقتصر على السوريين حصرا، مع عدم قبول طلبات الجنسيات الأخرى باستثناء زوجات المواطنين السوريين و​الأطفال​ القصر للمواطنات السوريات، وأن قبول طلبات وتدوين أسماء الراغبين بالعودة من تلك الفئات سيبدأ خلال أسبوع واحد فقط من الأحد 17/5/2020 ولغاية الجمعة 22/5/2020"، مشيرة الى ان "الحجر الصحي سيكون في المراكز المحددة في المحافظات من قبل الجهات المعنية وعلى نفقة ​الحكومة السورية​".