أشار وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إلى أنه "لأول مرة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تعادل عدد المرضى الذين يغادرون المرافق الطبية مع عدد الحالات التي يتم نقلها إلى المستشفيات".
ولفت موراشكو إلى أن "أكثر من 100 ألف مريض بينهم 4 آلاف طفل، موجودون في المستفيات للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، في حين يتلقى نحو 140 ألف مصاب بينهم حوالي 10 آلاف طفل، العلاج في المنازل والعيادات".
كما أفاد بأن "هناك نحو 1500 مريض على أجهزة التنفس الصناعي"، منوّهًا بأن "روسيا لم تشهد نقصا في الأسرة لمرضى كورونا في أي من مراحل تفشي الوباء". وأوضح أنه "تم نشر حولي 140 ألف سرير حتى اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الروسي: أكثر من 100 ألف مريض بالمستشفيات للإشتباه بإصابتهم بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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