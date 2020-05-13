جونسون: حال ظهرت معطيات عكس المتوقع لن نتردد بالرجوع عن خطة نخفيف الحجر

أشار رئيس ​الحكومة البريطانية​ ​بوريس جونسون​ إلى أن "التحدي المطروح علينا هو إيجاد طريقة للمضي قدما مع الحفاظ على المكتسبات التي حققناها عبر تخفيف عبء الحجر”، لافتًا إلى أن هذا هو "توازن من الصعب جدا الحفاظ عليه".

وخلال عرضه إجراءات التخفيف التي ستطبقها الحكومة على مراحل، أشار جونسون إلى أنه "لن يتردد في الرجوع عن خطته لتخفيف الحجر إذا اقتضى الأمر"، موضحًا أنه "حال ظهرت معطيات عكس المتوقع، لن نتردد في كبح وتأجيل رفع التدابير أو تعويضها بأخرى، على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني".

ووفقًا لبرنامج الحكومة يمكن للسكان اعتبارًا من الأربعاء التنزّه والذهاب إلى الشواطئ والأماكن الطبيعية، لكن يجب عليهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما صدرت توصيات بوضع كمامات وقائية في وسائل النقل والمتاجر. وفي حين تشجع الحكومة على العمل من المنزل، يمكن لمن يعجز عن ذلك التوجه إلى العمل، خاصة في المصانع وورش البناء