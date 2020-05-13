بوتين: نعمل على إيجاد الأموال اللازمة لدعم الاقتصاد والمواطنين

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أنه "يتم العمل على إيجاد الأموال اللازمة لدعم ​الاقتصاد​ والمواطنين، بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده الميزانية الروسية في الوقت الراهن".

ولفت بوتين إلى أن "الميزانية الروسية تتعرض لضغوطات، حيث تراجعت الإيرادات بسبب هبوط أسعار ​النفط​ وموارد الطاقة الأخرى، التي تعد منتجات رئيسية في الصادرات الروسية"، موضحًا أنه "رغم ذلك يتم العمل على دعم المواطنين والاقتصاد الوطني ككل، وصناعات وشركات محددة".

كما دعا الحكومة لتنفيذ برنامج دعم الاقتصاد حتى النهاية لبلوغ النتيجة المرجوة.