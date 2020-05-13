خضر: جميع نتائج فحوصات المخالطين للمصاب في مجدلون أتت سلبية

أعلن ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ أنه "بعد اجراء فحوصات الـ PCR لأقارب ومخالطي المصاب في مجدلون، اتت النتائج جميعها سلبية، على ان تعاد الفحوصات بعد أسبوع وان يلتزموا جميعاً ب​الحجر المنزلي​."

ودعا خضر المواطنين الى الإلتزام التام بالتعبئة العامة.

وفي وقت سابق، اعلن خضر في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تبيّن ان عدد المخالطين لحالة مجدلون المصابة بفيروس كورونا بلغ ٧٥ شخصا. ستقوم الفرق الصحية بإجراء فحوصات الـ PCR لهم اليوم، مع الإلتزام التام بالحجر المزلي، وستقوم البلدية وفريق المتطوعين الصحيين في المحافظة بالإشراف على التزامهم وتقديم الدعم النفسي لهم. وان اي استهتار سيعرّض المخالط للملاحقة القانونية".

