حسن:الأرقام التي تسجلت بالأيام السابقة صادمة وتحذر من الإنزلاق والتفشي

وجه ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ "الشكر لجميع المسؤولين عن حفل الإستقبال الذي يشكل مشهداً وطنيا من ​تاريخ لبنان​ الراسخ، مشيرا إلى أننا اليوم نواجه أزمة الوباء العالمي الذي طال جميع الدول وتحديد قدرتها بالإستجابة لهذا التحدي، و​كورونا​ مهدد لسلامة ​الإنسان​، لكن الذي رأيناه أن مكونات ​المجتمع اللبناني​ كانت يدا واحدة، لأن المرض لا يعرف ​طائفة​ أو مذهب أو ​سياسة​، ويجب أن نسخر كل إمكانياتنا لمواجهة الوباء، وقدر لنا أن نواجه كورونا بأصعب الإمكانيات، ونحن نعلم أن الدولة ومؤسساتها هي لحماية المجتمع، والمؤسسات الخاصة كذلك، ونحن اليوم في محضر الجدارة الإجتماعية بامتياز، ويجب أن يبنى هذا المستشفى في ​دير القمر​ بمساعدة الجميع، لأن قدرات الدولة بسيطة، وتكامل الإرادة الشعبية سيؤدي لإنجاز هذا الصرح، بملفات مستشفى دير القمر الحكومي هناك وعد بهبة إيطالية ب11 مليون ​دولار​، والوعود الإيطالية عادة ما تكون جيدة ومثمرة".

وأشار إلى أن "الأرقام التي تسجلت من أسبوع هي صادمة وهي تحذر من خطر الإنزلاق والتفشي المجتمعي، والتطمين لا يجب أن يكون للمواطن اللبناني لأنه سيصبه غير مسؤولا، ونحن نتتبع مصدر العدوى وأتمنى على كل المخالطين ولا يتأخر بالتواصل معنا لإقامة الفحص، وكورونا ليس عيبا، والمطلوب أن يكون هذا التعاون الهادئ والثقة بالدولة بأنها الملجأ لكل اللبنانيين لنعمل سويا بخدمة الإنسان والوطن".