وسائل اعلام جزائرية: الرئاسة أمرت وزير العدل بفتح تحقيق بقضية تورط سوناطراك

نقلت وسائل اعلام جزائرية أن الناطق الرسمي ل​رئاسة الجمهورية​ ​الجزائر​ية بلعيد محند اوسعيد أكد ان "قضية تورط سوناطراك في تمويل صفقة تجارية مع ​لبنان​ مشكل لبناني بالدرجة الأولى، و​رئيس الجمهورية​ أمر وزير ​العدل​ بفتح ​تحقيق​ بالملف،" مؤكدا أن "الجزائر كدولة غير متورطة، ربما أفراد، والعدالة ستأخذ مجراها وتبين الحقيقة."

بدورها باركت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للجزائر فتح تحقيق بأمر مباشر من الرئاسة، عندما توجهت الى الأشقاء الجزائريين مطالبة اياهم بمراقبة ومتابعة أعمال شركتهم الوطنية لم اكن أتوقع كمية الضغط الذي مارسوه شعبًا وصحافة، اتمنى ان نلاقيكم بلجنة تحقيق برلمانية لاننا دفعنا كلبنانيين الثمن الأغلى".