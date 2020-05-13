شركة سوناطراك تعلن أنها تتعرض لحملة منظمة من الإعلام

أعلنت شركة sonatrach petroleum corporation BVI أنها تتعرض والشركة الأم سوناطراك "لحملة مغرضة ومنظمة من قبل بعض ​الصحافة​ والتلفزة ووسائل التواصل في محاولة تشهير والنيل من السمعة والتجريح باتهامات باطلة ومفتعلة هي أبعد ما تكون عن الحقيقة والواقع".

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنها تدين وتستنكر هذه الحملة الظالمة عن قصد أو غير قصد، لتعلن بموجبها أنها غير مسؤولة لا من قريب ولا من بعيد عن أي مخالفة أو جرم أو تجاوز مزعوم قد يكون طال أي شحنة فيول"، محذرة من أنها لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية أو قضائية تجاه أي تجني أو تشهير أو قدح وذم بسمعتها".