بدء جلسة المجلس الاعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون في بعبدا

أشارت صفحة ​رئاسة الجمهورية​ على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أن بدء جلسة ​المجلس الاعلى للدفاع​ برئاسة الرئيس ميشال عون لعرض الاوضاع الامنية والبحث في الاجراءات لضبط التهريب عبر المعابر. وكان التقى ​الرئيس عون​ رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قبيل انعقاد المجلس الاعلى للدفاع. إضغط للمزيد

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