تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في ليسوتو

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أفادت وزارة الصحة في مملكة ليسوتو الإفريقية الصغيرة، التي كانت لغاية الآن الدولة الوحيدة في القارة التي بقيت بمنأى عن هذا الوباء، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان إن الإصابة تم تسجيلها إثر إجراء 81 فحصا الأسبوع الماضي على أشخاص قادمين من جنوب إفريقيا والسعودية.

وفرضت سلطات هذه المملكة الجبلية الصغيرة المتداخلة مع جنوب أفريقيا حجرا تاما لمدة ستة أسابيع على سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة، وتم فكه في 6 أيار/مايو.

ورغم تمكن اقتصادها من التعافي، إلا أن حدود ليسوتو بقيت مغلقة حتى إشعار آخر، وفرض رئيس الوزراء توماس تابانيه ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن العامة.

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وتم تسجيل أول إصابة بوباء كوفيد-19 في القارة في شباط/فبراير في مصر.

ولا تزال جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أفريقيا، حيث تم تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة بينها أكثر من 200 حالة وفاة، وفق الحصيلة الرسمية لغاية الآن.



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