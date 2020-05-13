ألمانيا تسعى الى إعادة فتح حدودها منتصف يونيو

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برلين: أعلنت ألمانيا الأربعاء أنها تسعى الى رفع القيود على حركة التنقل على حدودها التي وضعت في إطار التدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في منتصف يونيو، وفق وزير الداخلية هورست شيهوفر.

قال وزير الداخلية في مؤتمر صحافي إن ألمانيا، كما جيرانها فرنسا والنمسا وسويسرا، "وضعت لنفسها هدفا واضحا هو العودة الى حرية التنقل في أوروبا اعتبارا من منتصف يونيو. كما أعلن أن تدابير المراقبة ستخفف اعتبارا من 16 مايو.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في ألمانيا

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