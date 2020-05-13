النيجر تؤكد مقتل 75 "إرهابيًا" من بوكو حرام

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نيامي: أعلنت وزارة الدفاع في النيجر الأربعاء مقتل نحو 75 مقاتلا من جماعة بوكو حرام في جنوب شرق البلاد ونيجيريا المجاورة. وأفادت الوزارة في بيان أن 25 "إرهابيا" قتلوا الاثنين في جنوب ديفا، كبرى مدن جنوب شرق النيجر، بينما "تم تحييد... نحو خمسين" آخرين في اليوم نفسه على الأراضي النيجيرية في منطقة بحيرة تشاد، وذلك في عمليتين نفّذتهما قوة مضادة للجهاديين. ولم يتسن التأكد من الأرقام من مصدر مستقل.



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