الكونغرس يطلب إيضاحات من إدارة ترمب لعملية "غزو" أحبطتها كراكاس

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واشنطن: أكد رئيس لجنة في الكونغرس الأميركي أنه سيطلب إيضاحات من إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن عملية "غزو" غامضة أحبطتها فنزويلا، وتم خلالها توقيف أميركيين اثنين.

قال الديموقراطي إليوت إنغل الذي يترأّس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الثلاثاء إن "الكونغرس بحاجة الى الحصول على إجابات، ونريدها الآن".

أضاف عبر تويتر "نحتاج معرفة ما إذا كان تم خرق قوانين الولايات المتحدة من قبل مواطنين وشركات أميركية، وإن كان أي من عناصر حكومة الولايات المتحدة علم بما كان يحصل". واشتكى إنغل من أن وزارة الخارجية تجاهلت طلبه للحصول على إيجاز بشأن القضية.

أعلن الرئيس اليساري نيكولاس مادورو الذي تسعى الولايات المتحدة الى الإطاحة به منذ أكثر من عام، في الأسبوع الماضي أن الجيش أحبط محاولة غزو عن طريق البحر يشتبه أن ثمانية أشخاص قتلوا فيها بينما عرض جوازي سفر لمواطنين أميركيين قيل إنه تم توقيفهما.

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نفى ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو علنا أي دور للولايات المتحدة في لعملية، لكن رئيس شركة أمنية خاصة في فلوريدا أفاد أن مرتزقة تابعين إليه يعملون على الأرض في فنزويلا للإطاحة بمادورو.

استقال الاثنين مستشاران لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو المعترف به كرئيس موقت للبلاد من قبل الولايات المتحدة ونحو 60 دولة أخرى، بعدما اتهمهما مادورو بالارتباط بالمرتزقة.

قال إنغل "نحتاج معلومات عن كل متعاقد أمني خاص عقد اجتماعات في الولايات المتحدة على صلة بالعملية المحتملة في فنزويلا، ونحتاج معرفة إن كانت إدارة ترمب على علم بهذه الاتصالات".

وبينما ينخرط الديموقراطيون في الكونغرس في سجالات مع ترمب بشأن مجموعة واسعة من القضايا، إلا أنهم يتفقون معه في معارضة مادورو، الذي اعتبرت عملية إعادة انتخابه سنة 2018 زائفة والذي يدير دولة تدمّر اقتصادها وفر الملايين منها. وقال إنغل "أي أمر يؤخّر بشكل إضافي الانتقال إلى الديموقراطية يفطر قلوب الفنزويليين".

