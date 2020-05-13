أيمن السرحاني يعود بأغنية جديدة – فيديو

يستعد الفنان “أيمن السرحاني”، للعودة إلى الساحة الفنية من جديد، عبر فيديو كليب أغنيته الجديدة “أنا طلعتك بزاف”، الذي قرر طرحه في 25 ماي الجاري.

وكتب كلمات أغنية “أنا طلعتك بزاف” رياض شيالي، الذي شارك في تلحينها رفقة أيمن السرحاني، فيما كان التوزيع مشتركا بين عازفي البيانو “صفير”، و”بناسيم”.

ويطلق مغني “الواي واي” الشهير الفيديو كليب الجديد من المغرب، حيث يقضي به فترة الحجر الصحي، علما أنه مستقر عادة في فرنسا.

وشارك السرحاني جمهوره الفيديو للإعلان التشوقي للكليب، مع تاريخ صدوره، واستطاع من خلاله دخول قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا على يوتوب.