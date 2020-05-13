كان يعمل ملحقا بسفارة بلده بالمغرب.. FBI يكشف بالخطأ صلة مسؤول سعودي قدم الدعم لمنفذي هجوم 11 شتنبر

فجر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي”، بشكل غير مقصود، فضيحة بشأن هوية مسؤول ديبلوماسي سعودي، عمل، سابقا، في سفارات الرياض في واشنطن، وماليزيا، والمغرب، يشتبه في تقديمه دعماً قوياً لاثنين من المشاركين في هجمات 11 شتنبر 2001.

ووردت المعلومة الجديدة في وثيقة، قدمها مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي لإحدى المحاكم الاتحادية، رداً على دعوى رفعتها عائلات ضحايا برجي التجارة، التي تتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ في الهجمات، وفق ما أورده موقع “ياهو” الأمريكي.

ويتعلق الأمر باسم مساعد أحمد الجراح، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية السعودية، تم تعيينه في السفارة السعودية في واشنطن العاصمة بين عامي 1999، و2000.

وشملت مهام أحمد الجراح الإشراف على أنشطة موظفي وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية في المساجد، والمراكز الإسلامية الممولة من طرف السعودية داخل الولايات المتحدة، بحسب ما ذكره ياهو نيوز.

وتشير الوثيقة نفسها إلى أن هناك شكوكا في قيام الجراح بتقديم المساعدات لاثنين من إرهابيي القاعدة، اللذين قاما بتنفيذ الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مركز التجارة العالمي.

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ووفقا للموقع الأمريكي، فإن الكشف الأخير سلط الضوء على الجهود الاستثنائية، التي بذلها كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأشهر الأخيرة، لمنع تسرب الوثائق الداخلية حول القضية، وظهورها إلى العلن”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد كشفت، في شتنبر الماضي، نقلاً عن وثيقة محكمة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أخبر عائلات القتلى في هجمات شتنبر، باسم مسؤول سعودي مشتبه فيه في القضية، وتم تضمين اسم المسؤول في تقرير عام 2012، ثم أشار المنشور إلى أنه تم إخبار محامي العائلات باسم المسؤول، ولكن لن يتم الكشف عنه.