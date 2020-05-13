وسط مرابطتهم الدائمة في المستشفى لمواجهة فيروس كورونا، وبعيدا عن عائلاتهم، يقضي ممرضون، وممرضات مغاربة شهر رمضان، مواصلين بذل جهودهم في الحرب، التي يخوضها المغرب ضد الجائحة.

ممرضة من وسط مستشفى “دوق دي طوفال” في طنجة، تحدثت لـ”اليوم 24″ عن صعوبة الظرف، الذي يعيشه ممرضو مستشفيات كورونا منذ أشهر، بعيدين عن عائلاتهم، خصوصا مع تزامن الظرفية مع شهر رمضان، الذي يحتاج عادة لمة العائلة.

وطلبت الممرضة نفسها من المواطنين الالتزام بالحجر، والبقاء في منازلهم أكثر، لنستطيع اجتياز الجائحة في أقرب وقت، وبأقل الخسائر.

يذكر أن أمس الثلاثاء، 12 ماي، صادف اليوم العالمي للممرض، الذي حل هذه السنة في ظرفية يقدم فيها الممرضون إلى جانب باقي جنود كورونا تضحيات كبيرة.