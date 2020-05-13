إقليم العرائش.. نسبة 52% من المصابين تماثلت للشفاء من فيروس كورونا

تماثلت للشفاء من فيروس كورونا، خلال 18 ساعة الأخيرة، في إقليم العرائش 10 حالات جديدة، إذ رتفع عدد المتعافين إلى 74 حالة، بنسبة 52 في المائة من مجموع المصابين.

وبحسب مصدر مسؤول من مندوبية الصحة في العرائش، فإن مستشفيات الإقليم أجرت، إلى حدود اللحظة، 1036 تحليلا مخبريا، تبين منها إصابة 143 حالة، فيما تم استبعاد 893 حالة من الإصابة.

واستقر عدد الوفيات في حالتين، منذ أزيد من شهر، فيما لم تستقبل وحدة الإنعاش في مستشفى للامريم، منذ أزيد من أسبوع أي مريض بالفيروس التاجي.