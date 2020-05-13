تماثلت للشفاء من فيروس كورونا، خلال 18 ساعة الأخيرة، في إقليم العرائش 10 حالات جديدة، إذ رتفع عدد المتعافين إلى 74 حالة، بنسبة 52 في المائة من مجموع المصابين.
وبحسب مصدر مسؤول من مندوبية الصحة في العرائش، فإن مستشفيات الإقليم أجرت، إلى حدود اللحظة، 1036 تحليلا مخبريا، تبين منها إصابة 143 حالة، فيما تم استبعاد 893 حالة من الإصابة.
واستقر عدد الوفيات في حالتين، منذ أزيد من شهر، فيما لم تستقبل وحدة الإنعاش في مستشفى للامريم، منذ أزيد من أسبوع أي مريض بالفيروس التاجي.
كانت هذه تفاصيل خبر إقليم العرائش.. نسبة 52% من المصابين تماثلت للشفاء من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.