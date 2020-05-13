هالاند يرد على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، رد بشكل دبلوماسي على اهتمام ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.
وذكر هالاند، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، حينما سُئل عن اهتمام الميرينغي "أُركز على عملي، وليس على الاهتمام الموجه لي.. أفكر في القيام بعملي، وهو أكثر شيء أحبه".
وتطرق هالاند للحديث عن بدايته الصاروخية مع دورتموند، حيث سجل 12 هدفًا في 11 مباراة برفقة أسود الفيستيفال، منذ وصوله في كانون الثاني/يناير الماضي، قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي.
وقال "لقد بدأت بشكل جيد مع دورتموند بالتأكيد.. أركز على عملي لكي أتحسن كل يوم، وذلك من خلال الاهتمام بالتفاصيل.. أتعلم أكثر فأكثر، وأحاول أن أظهر بأفضل شكل ممكن".
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