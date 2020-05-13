أبو شحادة يطالب بدعم فوري للسياحة في المجتمع العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، صباح اليوم، الأربعاء، الحكومة بالعمل فورا على تقديم الدعم للقطاع السياحي في المجتمع العربي بما يتخلله من مطاعم، فنادق وخدمات سياحية مختلفة.

وجاء هذا الطلب إثر الضرر الكبير الذي لحق بقطاع السياحة في البلاد بما يشمله من مصالح في المجتمع العربي، بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أبو شحادة في جلسة لجنة العمل والرفاه الاجتماعي التي ناقشت صباح، اليوم، الأبعاد الاقتصادية لجائحة كورونا في المجتمع العربي، أن "هذا الفرع من الاقتصاد له أهمية كبيرة في مجتمعنا، ويعيل آلاف العمال الذين قد يفقدون أماكن رزقهم إذا لم تتحرك الحكومة وتقوم بواجبها تجاههم وتجاه المصالح والخدمات السياحية".

وشارك في هذه الجلسة الخاصّة للجنة العمل والرفاه الاجتماعي التي ترأسها النائبة عايدة توما- سليمان، نوّاب القائمة المشتركة، ولوحظ تغيّب جميع أعضاء الكنيست عن الأحزاب الصهيونية.

وعلّق أبو شحادة على ذلك بقوله إن "هذه ليست أول جلسة أشارك فيها تتعلق بقضايا ومشاكل المجتمع العربي لا يشارك فيها إلا أعضاء القائمة المشتركة، ما يؤكّد على أن العنوان الحقيقي لمجتمعنا يتمثل بالقائمة المشتركة فقط. نحن الوحيدون الذين نحمل هموم وقضايا مجتمعنا العربي".