أخضعوه أرضًا وأطلقوا النار: مقتل شاب عربي برصاص رجال الأمن بتل هشومير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر شريط مصور يوثق لحظة إطلاق النار على الشاب مصطفى درويش البالغ من العمر 26 عامًا ابن بلدة عارة المثلث، في مستشفى تل هشومير في تل أبيب، واتضح أن رجال الأمن أخضعوه أرضًا ومن ثم قاموا بإطلاق 7 رصاصات عليه من مسافة قريبة ما أدى إلى مقتله.
وأعلن مستشفى تل هشومير في تل أبيب عن وفاة الشاب الذي تعرض لإطلاق نار على يد قوات الأمن التابعة للمستشفى. وعلم "عرب 48" أن القتيل من قرية عرعرة.
وادعت مصادر إسرائيليّة أن الشاب أصاب أحد أفراد الحراسة وهو برتبة مساعد ضابط الأمن في المستشفى بجراح متوسطة خلال محاولة طعنه، ونقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وأطلق رجال الأمن في المستشفى النار على الشاب، بعد مشادة كلامية يبدو أنها تطورت لشجار. لكنهم سيطروا عليه خارج المستشفى وأخضعوه أرضًا وأطلوا النار عليه من مسافة قريبة.
وزعم رئيس بلدية رمات غان، كرمل شاما، الذي تواجد في المكان، أن "الحادث تطور عندما قام متعالجون في المستشفى بالتوجه لشخص لوضع كمامة، فغضب واستل سكينا... وعندما خرج (من المستشفى) جرى شجار قام خلاله الرجل باستلال السكين بالطعن ومن ثم أطلقت عليه رصاصات".
وبدأت الشرطة تحقيقها حول خلفية الحادثة، ورجحت أن "الخلفية جنائيّة" أي ليست عملية طعن.
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