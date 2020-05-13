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شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تكسر ثاني محاولة تسلل في الجبلية جنوب الحديدة اليمنية والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
كسرت القوات المشتركة باليمن ثاني محاولة تسلل للمليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، خلال 24 ساعة في الجبلية وتمكنت من تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن القوات المشتركة كسرت محاولة تسلل هي الثانية لبقايا جيوب مليشيات الحوثي خلال 24 ساعة الماضية في الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.
وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في مخابئ جيوب المليشيات التي فرت إليها العناصر المتسللة بعد انكسارها، وتمكنت من تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وتواصل القوات المشتركة توجيه الصفعات للمليشيات الحوثية التي دأبت على اختراق الهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار دون أن تحقق اي انتصار او تقدم يذكر
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